Alta Langa Outdoor Festival: natura e benessere tra trekking e yoga

Appuntamento a Camerana per l'Alta Langa Outdoor Festival

Sabato 25 e domenica 26 giugno, l’Unione Montana Alta Langa porta in scena l’edizione 2022 dell’”Alta Langa Outdoor Festival”: due giorni di eventi dedicati all’outdoor, alla natura e al benessere tra boschi, prati e sentieri sulle colline dell’Alta Langa, un intimo contatto con la natura attraverso numerose e diverse attività.

Il programma ha inizio sabato 25 giugno alle ore 9.30 con il Trekking alle sorgenti del Belbo, con avvicinamento al Nordic Walking, Yoga nel bosco, Mountain Bike e E-mtb per esperti; alle 10 scuola di Mountain bike per bambini, Mountain bike e E-bike per tutti ed escursioni a cavallo sui sentieri.

Alle ore 10.30 è previsto il convegno “Ripensare il futuro del turismo in Alta Langa”, e poi il “Battesimo della sella” per i bambini; nel pomeriggio, alle 14.30, nuovo trekking alle sorgenti del Belbo e si ripete il programma della mattinata con in più l’escursione alla ricerca delle erbe spontanee; alle 17 Yoga nel bosco, alle ore 18 “Plin party” e alle 21 la giornata termina con musica dal vivo.

Domenica 26 giugno dalle ore 9.30 Trekking alla scoperta delle erbe spontanee, poi il programma si sviluppa con gli stessi numerosi contenuti della mattinata del giorno precedente, a cui si aggiunge, alle 10.30, la Caccia al tesoro in E-bike.

Questo intenso programma di attività che si sviluppa e si ripete per due giorni, si svolge a Camerana, in località San Giovanni Belbo con partecipazione gratuita per tutti ma con l’obbligo della prenotazione: www.feelaltalanganature, turismo@unionemontanaaltalanga.com, oppure telefonando al 334.7793333.