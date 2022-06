Peveragno: grande attesa per la Fragolata 2022

Peveragno è pronta al ritorno dell'evento principe dell'estate ai piedi della Bisalta, la Fragolata. Che rientra nel calendario di eventi "Un paese in festa", organizzato da omune, UNPLI, ATL del Cuneese, Fondazione CRC e Consorzio di tutela e valorizzazione della Fragola di Peveragno.

Gli appuntamenti principali si terranno nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno. L'inaugurazione ufficiale alle 18.30, presso il cortile di Casa Ambrosino, lo spettacolo di cabaret alle 20.30 in piazza Pietro Toselli, con protagonisti Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli. Nel corso della serata si terrà la finalissima di Miss Fragola 2022, presentata da Elena Galliano; in chiusura il dj set di Franco Frassi.

Domenica avrà luogo il mercato della Fragola con hobbisti, ambulanti e associazioni in piazza Santamaria, via Prieri, piazza San Domenico e piazza Rocco Carboneri, per l'occasione rinominata "Piazza Fragolosa". In piazza XXX Martiri spazio allo street food. Alle 16, in piazza Toselli, si terrà lo spettacolo delle majorettes Scarlet Stars e alle 17 il concerto della banda musicale di Peveragno.

Nelle due giornate sarà attivo una navetta-trenino per le strade del paese, con viaggio offerto dalla Pro Loco nella giornata di domenica.

Ma non finisce qui. Dal 10 al 15 giugno nel piazzale delle Poste troverà posto il Luna Park (martedì 14 giugno tutte le giostre saranno utilizzabili al costo di 1 euro). Giovedì 16 giugno il paese sarà interessato dall'arrivo della quinta tappa del Giro d'Italia U23; domenica 19, infine, in piazza Toselli avrà luogo l'estrazione della lotteria della fragola (con montepremi da 5.000 euro).