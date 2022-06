Candidati a sindaco di Cuneo e Borgo San Dalmazzo a confronto con Confcommercio Cuneo

Domani, martedì 7 giugno, alle ore 20.45, presso il Salone Polivalente al piano interrato della sede di Confcommercio Cuneo (via Amedeo Avogadro, 32), si terrà il confronto tra il mondo delle imprese e i sette candidati a sindaco della Città di Cuneo, in vista delle prossime elezioni amministrative previste per il 12 giugno. A moderare il dibattito il giornalista de "La Stampa" Massimo Mathis,.



Seguirà giovedì 9 giugno alle 20.45, presso la Sala Consiliare Comunale in piazza Liberazione 6, il confronto coi candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Borgo San Dalmazzo.



Sarà possibile seguire entrambi gli incontri tramite la pagina Facebook “Confcommercio Cuneo” o prenotare il proprio posto agli eventi scrivendo alla segreteria organizzativa di Confcommercio Cuneo all’indirizzo mail a.moretti@confcommerciocuneo.it.