Costantino (Centro per Cuneo): “Il turismo è una carta vincente del territorio ma deve essere sostenibile e green”

“Come imprenditore ho viaggiato molto e lavorato all’estero: ho visto luoghi bellissimi e mi sono arricchito grazie a culture diverse ed ho compreso l’importanza del turismo per l’economia del territorio. Un turismo che oggi deve essere sostenibile e green, per rispondere alle esigenze dei visitatori con il minor impatto possibile, potenziando le tante opportunità che Cuneo e le sue vallate hanno da offrire”.

È questa l’idea che Piergiuseppe Costantino - candidato nella lista “Centro per Cuneo”, a sostegno di Patrizia Manassero sindaco - ha del turismo, settore importante per la Granda e sul quale si deve puntare sempre di più per trasformare le tante eccellenze del territorio, volano fondamentale per lo sviluppo economico.

“Sono due i punti cardini sui quali puntare - precisa Costantino -: le infrastrutture e la salvaguardia ambientale e dei tanti gioielli architettonici che la città di Cuneo può offrire ai turisti. Per questo è necessario creare nuove infrastrutture sull’altipiano e nelle frazioni, potenziare i collegamenti ferroviari e stradali, con il raddoppio della tratta ferroviaria Cuneo-Fossano e quindi il collegamento Cuneo-Nizza. I collegamenti con Langa e Francia vanno assolutamente potenziati. Necessario è aver cura e rendere accessibili musei, biblioteche, opere d’arte, senza dimenticare il lato estetico della città che deve essere pulita, avere aree verdi curate ed accoglienti e soprattutto non avere zone degradate”.

Lei ha un bed & breakfast alle porte della città, come mai questa scelta?

“È il segno tangibile di quanto io creda nelle potenzialità turistiche di Cuneo. È necessario aiutare e accompagnare chi lavora in questo settore, agevolando il recupero e la trasformazione dei fabbricati rurali, incentivare la produzione a kilometro zero e puntare sulla nostra carta vincente che è il settore dell’enogastronomia. I turisti visitano la città, praticano sport al parco fluviale ma poi, è statisticamente provato, è soprattutto l’accoglienza ed il buon cibo che rendono indimenticabile una vacanza. E Cuneo ha molto da offrire. Credo anche molto nella collaborazione con gli altri comuni delle vallate vicine, per una sinergia che ha molto da offrire ai turisti”.

Spesso l’organizzazione di eventi si scontra con una movida che per i cuneesi è un po’ troppo chiassosa. È possibile attirare i turisti, creare momenti di aggregazione senza scomporre la tranquillità cittadina?

“Assolutamente sì, attraverso un’organizzazione precisa, la collaborazione di tutti e dei controlli attenti. Bisogna incentivare la promozione di eventi culturali per valorizzare il nostro patrimonio artistico, molte potenzialità si possono ancora esprimere nell’organizzazione di eventi sportivi, puntando anche sull’accoglienza di team sportivi con la prospettiva di una “vacanza-ritiro”. La movida deve trovare un equilibrio tra la giusta e sana voglia dei giovani di divertirsi e le esigenze di tranquillità dei meno giovani. Un equilibrio che passa attraverso regolamenti ben precisi e controlli costanti, perché divertirsi non vuol dire disturbare gli altri, né tanto meno infrangere le regole”.