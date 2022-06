Cuneo: domani (7 giugno) giornata d'incontri e dibattiti per la candidata Patrizia Manassero

Domani mattina martedì 7 giugno, doppio appuntamento nell'agenda elettorale per la candidata Sindaca Patrizia Manassero, che sarà presente alle ore 09.30 al confronto pubblico organizzato dai Sindacati CGIL, CIL, UIL di Cuneo, presso la Sala Einaudi del Palazzo della Provincia di Cuneo, e successivamente alle 12.00 sarà presente al banchetto organizzato dalle liste della sua coalizione, presso il mercato di Piazza Galimberti.



Prosegue nel pomeriggio con un incontro organizzato presso il Centro Anziani di San Rocco Castagnaretta alle ore 15.30, e continuerà il suo tour elettorale alle 18.30 partecipando ad un incontro di presentazione dei candidati delle liste della sua coalizione, in Frazione Ronchi presso il Circolo Acli.



Infine alle ore 20.45 parteciperà ad un confronto pubblico con gli altri candidati Sindaci, organizzato dalla Confcommercio di Cuneo presso il Salone di Via Amedeo Avogadro, 32.



Il calendario aggiornato di tutti gli appuntamenti elettorali della coalizione a sostegno della Candidata Patrizia Manassero sono disponibili sul sito Internet https://patriziamanassero.it/.