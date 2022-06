Cuneo: Guido Crosetto all’aperitivo di Fratelli di Italia a sostegno del candidato Franco Civallero

Grande successo all’aperitivo cittadino di Fratelli d’Italia, alla presenza di Guido Crosetto e di tutti i candidati alle elezioni comunali di Cuneo, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Franco Civallero.



Erano presenti l’onorevole Monica Ciaburro, i coordinatori provinciale e regionale di Fratelli di Italia William Casoni e Fabrizio Comba, nonché il capogruppo in Regione Piemonte Paolo Bongioanni.



In mattinata Guido Crosetto, insieme a Ciaburro, Casoni e Comba, ha anche visitato una azienda agricola alle porte di Cuneo, per sentire dalla voce dei diretti interessati i problemi che affliggono il settore agricolo, per cercare di superare gli ostacoli che spesso vengono creati dalla burocrazia e dalla poca conoscenza della realtà contro la quale gli imprenditori agricoli combattono tutti i giorni.



Dopo c’è stato un incontro in Confartigianato, per parlare dei problemi legati al bonus 110 e cessione del credito che compromette la buona riuscita della misura stessa.