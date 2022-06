Elezioni Borgo. Questa sera Paolo Giraudo e la Lista Civica Realizziamo Insieme incontrano gli abitanti di Chiesa Nuova

Questa sera, lunedì 6 giugno, alle ore 21, presso la Sala Polivalente di piazza della Meridiana, il candidato Sindaco Paolo Giraudo e la sua Lista Civica Realizziamo Insieme incontreranno gli abitanti della zona di Chiesa Nuova. L'appuntamento è pubblico, quindi anche coloro che abitando in altre zone volessero intervenire, saranno ovviamente i benvenuti.



L'incontro sarà anche trasmesso online sulla pagina Facebook della lista raggiungibile all'indirizzo www.facebook.com/borgosandalmazzo2022 e visitabile sia da computer che da dispositivo mobile.



"Un quartiere popoloso, importante e vivace" ha dichiarato Paolo Giraudo, "che ha bisogno di più attenzione, servizi, infrastrutture e sicurezza. La zona di Chiesa Nuova per noi è molto importante, molti di noi vi abitano, quindi riteniamo di conoscerla bene, ma vogliamo ascoltare da tutti i residenti quali sono le richieste per renderla migliore e ancora più vivibile".



Appuntamento quindi per questa sera, lunedì 6 giugno, alle 21, presso la Sala Polivalente di piazza della Meridiana.