Elezioni Racconigi - Gorgo: “Costruiamo un’alternativa all’automobile"

Domenica 12 giugno i cittadini di Racconigi saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale. Con la candidata a sindaca di Racconigi Patrizia Gorgo parliamo di mobilità sostenibile, viabilità e parcheggi blu.

I parcheggi a pagamento non funzionano, ma per lei non sembra una grossa sorpresa…

Per nulla! Fin dal primo momento abbiamo espresso le nostre perplessità e la nostra contrarietà ai parcheggi a pagamento. Già in passato altre amministrazioni avevano valutato l’idea, scartandola perché ritenuta non idonea. Il sindaco Oderda invece ha preferito tirar dritto, ignorando i commercianti del centro storico che erano in larga parte contrari (addirittura quasi il 70% secondo un sondaggio fatto da un giornale locale) e soprattutto oltre 2500 firme che avevamo raccolto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, piazze vuote, incassi deludenti e le strade limitrofe al centro intasate di auto parcheggiate. Il capitolato d’appalto per la gestione della sosta blu stimava prudenzialmente un utilizzo intorno al 35% degli stalli a pagamento... non hanno mai raggiunto neanche il 25%.

Contro le strisce blu eravate compatti come gruppi d’opposizione ma poi vi siete spaccati.

Sì inizialmente abbiamo deciso di muoverci coordinati con il gruppo di Racconigi Città Viva guidato dall’ex sindaco Brunetti e abbiamo dato supporto al comitato di cittadini nato per raccogliere le firme per chiedere un ripensamento sui parcheggi a pagamento. Poi come tutti sappiamo il gruppo di Città Viva si è spaccato e Brunetti ha fatto un accordo con Oderda con l’innesto di due componenti del suo gruppo, Enrico Mariano ed Elisa Reviglio, nella lista. Però questa è una loro decisione... A volte si cambia idea...

Come pensate di fare in merito se sarete voi ad amministrare Racconigi?

Per noi sono un’esperienza da non ripetere. Se saremo noi ad amministrare la città convocheremo la ditta concessionaria del servizio, che immaginiamo possa non essere soddisfatta di questi risultati, per valutare immediatamente una riduzione degli stalli a pagamento o una revoca consensuale ed anticipata, senza ulteriori costi per la città. La rotazione dei parcheggi si può ottenere facendo rispettare il disco orario, sensibilizzando la popolazione a recarsi in centro a piedi o in bicicletta.

Però i parcheggi blu sono stati una risposta ai problemi di malasosta dando anche un’entrata senza spendere altre risorse in assunzione di vigili urbani...

Beh chiediamoci quanto incidono 30-40mila euro di incassi dai parcheggi blu su un bilancio di Racconigi, poi chiediamoci quanto pesa il costo di un abbonamento su una famiglia monoreddito con figli che abita in centro. Ci sono poi altri costi indiretti come il calo dei clienti per le attività in centro, disagi e disservizi per il resto della città. Ripeto, basterebbe far rispettare il disco orario in centro, se i vigili urbani non bastano (e lo sappiamo) si apre una selezione, visto il calo drastico di dipendenti nella nostra città. Il Comune di Racconigi non è una s.p.a. che deve distribuire dividendi ma deve soprattutto garantire servizi pur sempre tenendo sotto controllo la spesa per mantenere la solidità e la stabilità finanziaria. Un ausiliario del traffico può solo controllare i ticket dei parcometri. Un vigile urbano può pattugliare il territorio, dare sicurezza, vigilare su alcuni punti critici per la viabilità rimasti irrisolti, presidiare l’entrata l’uscita dalle scuole. Il parcheggio selvaggio poi, non è stato risolto con l’attivazione dei parcheggi blu, anzi è peggiorato (com’è sotto gli occhi di tutti).

Infine, qual è la vostra idea di vivibilità? E cosa si può migliorare a Racconigi?

In queste settimane stiamo organizzando decine di incontri e parlando con centinaia di persone. Se vuoi rendere le strade della città più sicure non puoi certo ispirarti al Piano urbano della mobilità sostenibile di Amsterdam come ebbe a dire il sindaco Oderda durante un consiglio comunale. Basta parlare con le persone, chi vive nei quartieri sa dirti subito se c’è una curva o un incrocio pericoloso. Invece abbiamo assistito ad esperimenti “barocchi” decisamente bizzarri con strettoie, chicane, dissuasori, cartelli ovunque e paletti vari. Se vogliamo ridurre la velocità delle auto in alcuni tratti lo possiamo fare con metodi più semplici e di buon senso, certo non creando elementi artificiali di pericolosità. Bisogna costruire l’alternativa all’automobile. In un’ottica green dobbiamo anche pensare a una città che sia piacevole e funzionale per muoversi a piedi, in bicicletta o in monopattino, con percorsi tracciati e sicuri. Inoltre, fuori dal centro abitato c’è una rete di strade bianche da valorizzare e migliorare che può attrarre l’interesse di turisti e sportivi. Pensando alla mobilità extraurbana infine, dialogo aperto con Trenitalia per aumentare le fermate dei treni a Racconigi da e per Torino e Cuneo.