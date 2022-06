Elezioni Savigliano, venerdì 10 giugno in piazza con Portera

Venerdì 10 giugno, in occasione della chiusura dei comizi elettorali, il candidato sindaco Antonello Portera sarà presente, con i 60 candidati delle 4 liste che lo sostengono, in piazza Santarosa. Dalle ore 18 sono previsti incontri, musica, letture, mentre dalle 20.30 lo spazio sara' occupato fino a mezzanotte dal comizio di Portera e, a seguire, DJ- Set.

Vi aspettano il candidato sindaco, le liste Amici di Savigliano, Progetto per Savigliano, NOI per Savigliano, Nuova Civica per trascorrere una piacevole serata insieme, per confrontarsi e divertirsi.