Giancarlo Boselli chiama a raccolta gli elettori cuneesi: "Solo un sindaco Indipendente può dare risposte ai cittadini" [VIDEO]

"I partiti tradizionali non sono più in grado di rappresentare i cittadini. Per questo è meglio essere 'Indipendenti'".

Così Giancarlo Boselli, candidato a sindaco di Cuneo per la lista degli Indipendenti, richiama al voto gli elettori del capoluogo di provincia in vista della scadenza di domenica 12 giugno.

Boselli ha deciso di tornare in campo dopo i due anni di amministrazione Borga, mettendo a frutto la sua esperienza decennale ma costruendo una squadra tutta nuova e il più ampia possibile. Il primo a proporsi come candidato sindaco tra i nomi poi confermati, è stato anche il primo a iniziare la campagna elettorale (già nel febbraio 2021, addirittura).

Nel video il suo intervento completo: