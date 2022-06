Guido Crosetto, Ignazio La Russa e Daniela Santanché in provincia a sostegno dei candidati

Fratelli d’Italia rende noto che oggi lunedì 6 giugno, Guido Crosetto, fondatore del partito insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, sarà in provincia per sostenere le liste di Fratelli d’Italia nelle competizioni elettorali di Cuneo, Savigliano e Mondovì.

Guido Crosetto sarà presente alle ore 12 al Bar Ottocento di Cuneo, per un aperitivo con la cittadinanza e le attività di campagna elettorale con i candidati di Fratelli d’Italia a sostegno di Franco Civallero Sindaco.

Seguirà martedì 7 giugno, alle ore 11.30, una visita in Piazza Ellero a Mondovì al gazebo del partito.Il giorno successivo, mercoledì 8 giugno, i Senatori Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato della Repubblica, e Daniela Santanché saranno presenti a Cuneo, alle ore 13.00 presso il Bar Arione, in un incontro con Franco Civallero, dopo una visita in mattinata a Mondovì, alle ore 11.00 presso il mercato rionale in piazza Monteregale all’Altipiano, insieme al candidato sindaco Enrico Rosso.

Nel corso della giornata saranno presenti i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, tra i quali l’Onorevole Monica Ciaburro, il coordinatore regionale Fabrizio Comba, il coordinatore provinciale William Cason e il presidente del gruppo consigliare in Regione Paolo Bongioanni.