"Il tuo voto conta": a Cuneo un incontro sulle prossime amministrative rivolto ai giovani elettori

Giovedì 9 giugno ore 18.30 presso Sala Varco Via Carlo Pascal 5l, si terrà l’incontro “Il tuo voto conta”: domande e risposte sulle elezioni amministrative e referendum 2022. Un incontro pensato per i neo-elettori (18 enni e neo-cittadini italiani) e in generale per coloro che a pochi giorni dalla data delle elezioni hanno ancora dubbi e domande.

L’avvocato e docente di diritto Davide Sacchetto affronterà inoltre in modo semplice ed immediato quali sono le competenze dell’apparato amministrativo comunale, nello specifico nella figura del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali e come è possibile relazionarsi con essi per una politica partecipata.



Il diritto di voto è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo e una delle massime forme d’espressione democratica. Dà voce alle nostre idee e garantisce che la nostra voce sia ascoltata. Dobbiamo schierarci fermamente a favore della democrazia, e il modo migliore per farlo è votare alle elezioni. La bassa partecipazione alle urne nelle precedenti elezioni comunali (58% nel Comune di Cuneo, in linea con la media nazionale del 57%) ha reso necessario creare questo evento per permettere di avvicinare la politica alle persone.



L’incontro è proposto dalle associazioni "WSF Collective", "Orizzonti di Pace" con il patrocinio di "Consulta Giovanile". Entrata libera senza prenotazione fino ad esaurimento posti.