La coalizione della candidata Sindaca Patrizia Manassero incontra la cittadinanza

Stamattina lunedì 6 giugno doppio appuntamento nell'agenda elettorale per la candidata Sindaca Patrizia Manassero, presente al confronto pubblico organizzato dai Licei Classico e Scientifico “Pellico-Peano” e dall’ITC “Bonelli” di Cuneo, presso la Sala Einaudi del Palazzo della Provincia di Cuneo, e successivamente alle 12.30 all’inaugurazione della Mostra fotografica organizzata da Legacoop Piemonte e Confcooperative Piemonte, in occasione del trentennale della legge 381/91, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Piazza Torino 3.

Prosegue nel pomeriggio con un incontro organizzato presso il Centro Anziani di Confreria alle ore 17.00, proseguirà alle 18.30 partecipando ad un incontro organizzato dai candidati della lista Crescere Insieme - Melissa Bubnic e Marco Cerati - presso lo Small Club di Via Carlo Emanuele III n. 8, successivamente alle 19.30 parteciperà ad un aperitivo con presentazione dei candidati della sua coalizione, a Spinetta presso il Salone dell’Associazione Sportiva in via Roata Canale, 14.

Infine alle ore 20.45 parteciperà ad un confronto pubblico con gli altri candidati Sindaci, organizzato dall’Associazione Impegno e Partecipazione e il Forum delle Associazione Familiari, presso il Salone Parrocchiale del Cuore Immacolato in via D.L. Bianco, 1.

Il calendario aggiornato di tutti gli appuntamenti elettorali della coalizione a sostegno della Candidata Patrizia Manassero sono disponibili sul sito Internet https://patriziamanassero.it/