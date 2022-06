L'Italia del futuro, importante delegazione di candidati consiglieri dal cuneese alla convention di Forza Italia ad Alessandria

Antonello Lacala, coordinatore Forza Italia di Cuneo: “Dopo anni di pandemia ci troviamo, purtroppo, a dover convivere con una guerra alle nostre porte. Il mondo è cambiato, l'economia è cambiata, le esigenze sono cambiate. Forza Italia, da sempre, è il partito del fare, della concretezza e del buon amministrare. I nostri rappresentanti, dai comuni più piccoli alle più alte cariche dello stato, si sono sempre dimostrati affidabili e all'altezza del compito loro assegnato. Anche questa volta ce la faremo, la nostra Nazione ce la farà! Siamo i primi artigiani al mondo, i primi industriali e abbiamo il 70% delle bellezze artistiche mondiali. l'Italia, a guida centro destra, ripartirà di slancio. È ora di cambiare passo, altroché pensare ad aumentare le tasse o peggio ancora utilizzare una patrimoniale come propone la sinistra, è ora di fissare una Flat Tax, ma soprattutto bisogna utilizzare i fondi del PNRR a noi destinati in maniera oculata e a stretto giro di tempo. l'Italia non può più aspettare, l'ora degli improvvisati è finita. Forza Italia, coi suoi valori liberali e democratici, sarà la locomotiva politica del futuro del nostro grande Paese”.