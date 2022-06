Saluzzo, confronto sulla Giustizia all’Interno Due

La Lega Salvini premier e il Comitato per il Si al referendum organizzano a Saluzzo per mercoledì 8 giugno, alle ore 18,30, un incontro presso il Circolo Interno Due (via Martiri della Liberazione).

Si confronteranno il magistrato dottor Luciano Tarditi, consigliere di Cassazione, già sostituto procuratore presso il Tribunale di Asti e l’avvocato penalista del Foro di Asti Pierpaolo Berardi.

Modera l’incontro l’avvocato saluzzese Chiaffredo Peirone, già presidente dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Saluzzo dal 2004 al 2010.