Un denso fine settimana di ascolto per Gianfranco Saglione e la sua coalizione

Nel weekend appena conclusosi si sono tenuti tre importanti appuntamenti dedicati all'ascolto su tematiche di rilievo civico e amministrativo, organizzati dalla coalizione che sostiene la candidatura di Gianfranco Saglione a sindaco di Savigliano.

Venerdì pomeriggio, nella splendida cornice del lago della famiglia Canelli nelle campagne saviglianesi, grazie alla nota disponibilità dei proprietari, una cinquantina di persone, tra cui cittadini e importanti esponenti della Sanità territoriale di ieri e di oggi, si è riunita per parlare di come dovrebbe configurarsi quella del domani.

Cercando fin da subito di non arenarsi sulla scottante questione dell'ubicazione del nuovo ospedale spoke (centro di primo livello) sul territorio saviglianese, di competenza esclusivamente regionale, si sono affrontati molti temi collaterali ad essa connessi, rimarcando in tal caso l'importanza della presenza e delle politiche degli amministratori locali per poter beneficiare appieno delle opportunità derivanti dalla costruzione di un nuovo nosocomio. Occorre infatti cogliere l'occasione per un ripensamento globale della medicina del territorio (per esempio, le Case della Comunità), una più ampia riorganizzazione delle "architetture" del settore e una coerente pianificazione strategica delle infrastrutture chiamate in causa (mezzi pubblici, ipotetica nuova tangenziale, ricettività, aree residenziali, ecc.). A tal proposito, al di là dell'ospedale, è stata da più parti sottolineata la necessità di rafforzamento e implementazione della sanità quotidiana, delle cure e dei servizi accessori, ai quali sono destinati la gran parte dei finanziamenti ottenibili col PNRR, oltre all'importante ruolo di tutte le professioni sanitarie, non solo dei medici.

Più trasversalmente, come ribadito dagli stessi ex Direttori Generali presenti all'incontro, Corrado Bedogni, Francesco Magni e Fulvio Moirano, sono state evidenziate come necessarie una maggior presenza del sindaco a supporto delle decisioni dell'ASL (per esempio, il Comune può avere peso o garantire incentivi per favorire l'insediamento di nuovi medici di famiglia) e un costante coordinamento con i propri omologhi delle città vicine; ciò sia per evitare sprechi che per fare rete col territorio, potendo in particolare beneficiare di un'adeguata voce in capitolo in merito ad una revisione della rete ospedaliera coerente con le aspettative delle comunità di riferimento.

A pochi chilometri di distanza dall'evento di ascolto sulla Sanità territoriale del futuro, presso il Palazzetto dello Sport di Savigliano venerdì stesso si è tenuto anche un altro importante appuntamento tematico, dal titolo “ Fare comunità, lo sport come motore di inclusione sociale ”. L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza e non solo alle società sportive, è ruotato attorno all'ospite d'eccezione, il torinese Mauro Berruto , allenatore di pallavolo e dirigente d'azienda, già CT della Nazionale italiana di pallavolo maschile, poi direttore tecnico della Nazionale di tiro con l'arco dell'Italia, oltre che amministratore delegato della Scuola Holden di Torino. Con la moderazione del'Assessore allo Sport uscente Paolo Tesio e la presenza sugli spalti, a fianco del candidato sindaco Gianfranco Saglione, anche dei primi cittadini di Saluzzo e Cavallermaggiore, si è spaziato su temi tanto di ampio raggio quanto con ricadute a livello locale. Per esempio, si è parlato di inserimento dell'attività sportiva nell'Articolo 33 della Costituzione e delle ricadute che questo avrebbe: lo sport come diritto costituzionale porterebbe infatti a maggiori investimenti e ad una maggior dignità dell'attività sportiva nelle scuole. Si è discusso del PNRR e della necessità di un Ministero dello Sport con portafoglio per poter disporre di maggiori fondi (soltanto 1 miliardo di € è stato dirottato sul settore sportivo) e, infine, della riforma del lavoro sportivo attualmente in discussione, che dovrebbe portare ad una maggiore tutela del personale delle associazioni sportive, di cui si è potuto constatare l'importanza durante questi anni di pandemia.

Il sabato invece, nel giorno del successo del primo Pride di Cuneo con oltre 3000 partecipanti, ospitati dal Caffè Intervallo di Savigliano, le candidate e i candidati assieme a Gianfranco Saglione hanno ascoltato le opinioni dei cittadini in merito alle pari opportunità . Partendo dalla formazione, sono stati toccati temi come i servizi alle famiglie, le donne nel mondo del lavoro e dello sport. L’incontro è stato caratterizzato da un'atmosfera di dialogo costruttivo e libero, durante il quale i partecipanti, tra un the e un biscotto, si sono anche interrogati rispetto al modo di promuovere la parità di genere oggi, diverso rispetto a quello del passato. Intanto i bambini dei genitori partecipanti all'evento o semplicemente soffermatisi nell'ormai abituale cornice di Piazza Turletti hanno potuto intrattenersi giocando con i palloncini artistici preparati per l'occasione da un animatore.

La campagna di ascolto della cittadinanza che negli ultimi mesi ha caratterizzato tutto l'avvicinamento alle elezioni di domenica da parte della coalizione a sostegno di Gianfranco Saglione, prosegue anche in quest'ultima settimana, con 3 appuntamenti dedicati ai "Dialoghi di quartiere e frazione":

- martedì dalle ore 18 in Zona Suniglia (presso i giardini di Via Mormanno);

- mercoledì alle 20.45, questa volta presso la Frazione di Suniglia , nella sala frazionale dalla chiesa;

- giovedì dalle ore 18 in Borgo Pieve , presso il Palazzetto dello Sport di Via Giolitti.