Addio a “Fredo” Barbero, il pensionato trovato senza vita sulla collina di Manta

Era molto conosciuto e ben voluto a Manta e a Saluzzo, Chiaffedo Barbero “ Fredo”, il cui corpo è stato ritrovato ieri, domenica 5 giugno, attorno alle 10.30 sulla collina di Manta, nella zona che porta a Santa Cristina.

Accanto a lui il cane, che lo ha vegliato per due giorni fino all’arrivo dei soccorritori E’ stato proprio un suo abbaiare ad allertare le Unità cinofile e a dare loro la pista da seguire.

L’uomo, pensionato di 87 anni era uscito venerdì 3 giugno in auto per una passeggiata col cane, forse per cercare funghi, ma non ha mai fatto ritorno a casa. Non aveva con sé il cellulare.

La moglie Domenica Caporgno e la figlia Gabriella insegnante alla Primaria Francesco Costa di Saluzzo, preoccupate per non averlo visto rientrare, hanno lanciato l’allarme.

Immediata la mobilitazione da parte di Carabinieri e Vigili del Fuoco, volontari dell'ANFI, l’ AIB di Manta, tecnici del Soccorso alpino, Protezione civile, Croce Rossa, Guardia di Finanza, unità cinofile e decine persone del paese. Oltre 150 impegnate nella ricerca.

La sua Panda era stata trovata nella zona boschiva di San Leone. Il corpo senza vita, più in alto, in un’area impervia, piena di rovi e inaccessibile, fuori dai sentieri battuti, nella direzione di Santa Cristina di Verzuolo. L’abbaio del cane udito dalle unità cinofile è stato determinante per il ritrovamento.

Sulle cause della morte stanno indaganti gli inquirenti. Per la data del funerale si attende il nullaosta.

Era una persona buona e benvoluta da tutti, bonaria e sempre sorridente. Lavorava fino a una trentina di anni fa, prima della pensione, alla Minerva Medica di Saluzzo, nel reparto di legatoria.

Amava smisuratamente gli animali. Tutti si fermavano davanti a casa sua, in Manta vecchia (via Saluzzo) per vedere i suoi conigli che curava con amore, tenendoli liberi in giardino, in piccole casette costruite per loro e non in gabbia. Lo faceva per tenerli “in libertà" per la pura gioia di vederli vivere così.

Amante dei boschi, conosceva a menadito la collina mantese ed aveva fatto parte, in passato, dell’Anticendi boschivi del paese.

Lascia la moglie Domenica e la figlia Gabriella, che ringrazia con immensa gratitudine coloro che sono adoperati per le ricerche, purtroppo dal triste epilogo. Il sindaco Paolo Vulcano, che ha partecipato in prima persona alle ricerche, da venerdì sera: "L'Amministrazione mantese si unisce al dolore della famiglia Barbero, ringraziando le squadre e i volontari, una macchina davvero poderosa messa in moto per le ricerche del nostro concittadino”.