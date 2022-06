Il Seggio Elettorale per i Referendum sarà allestito nella Sala Consiliare del Municipio

Il seggio elettorale per i Referendum abrogativi di domenica 12 giugno sarà allestito presso la Sala Consiliare, al primo piano del Municipio, considerando il cantiere in corso sull’edificio che ospita la Scuola Primaria.

Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale, che ha ottenuto l’avvallo dalla Prefettura per lo spostamento provvisorio del seggio. Gli elettori non riceveranno una tessera elettorale con la nuova ubicazione, trattandosi di una collocazione provvisoria, ma potranno recarsi direttamente presso il Seggio con accesso dall’ingresso principale dalla piazzetta del Municipio. Per i non deambulanti, l’accesso al primo piano sarà garantito dall’ascensore con accesso da via Eandi.