Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: terzo posto in Gara 1 per il pilota albese Matteo Greco

Grande prestazione per Matteo Greco al Misano World Circuit, teatro del secondo appuntamento stagionale valido per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022. Al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 #99 gestita da Nova Race, il pilota di Alba ha conquistato un ottimo terzo posto in gara uno al termine di una esaltante rimonta.

Tutto il weekend ha confermato l'ottimo passo di Greco al volante della vettura giapponese, a partire dalle prove libere e quindi dalle qualifiche. Il giovane pilota Nova Race ha disputato la Q1 chiudendo al sesto posto con un miglior giro siglato in 1'33.001 ad un soffio dalle prime tre posizioni.

In gara uno Greco è stato protagonista di una strepitosa partenza, ha subito recuperato ben quattro posizioni e si è candidato nella lotta per il podio, marcando ottimi giri e mantenendo la posizione per tutto il turno. L'ottima scelta di tempo per il pit-stop ha poi permesso al teammate, Francesco Guerra, di capitalizzare la performance nel secondo stint conquistando un ottimo terzo posto assoluto, il primo podio per Greco con la Honda NSX GT3 Evo 22.In gara due Greco ha preso il volante da Guerra al termine del primo stint, rientrando a centro gruppo. In un momento così delicato della gara era importante non prendere rischi e cercare di gestire al meglio le bagarre e il pilota di Alba lo ha saputo fare con grande esperienza. Le temperature molto calde e i 5 secondi scontati al pit-stop per il terzo posto ottenuto nella prima sfida, hanno contribuito a rendere la prestazione più difficile, ma Greco ha saputo rimontare due posizioni tagliando il traguardo al settimo posto.

"Un weekend positivo, sono davvero contento di aver ottenuto il primo podio con Nova Race e ringrazio tutto il team per il grande lavoro svolto insieme. La macchina è stata decisamente competitiva, ho potuto sfruttarne appieno il potenziale e solo una serie di situazioni meno favorevoli ci hanno impedito di concretizzare un altro ottimo risultato anche in gara due. Abbiamo dimostrato di poter ambire a posizioni di rilievo e continueremo a lavorare per tornare a confrontarci al top anche nei prossimi appuntamenti" ha dichiarato il pilota albese Matteo Greco.

Matteo Greco tornerà in gara nel weekend dall'1 al 4 settembre per il terzo appuntamento del CIGT Sprint in programma all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.