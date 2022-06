Corsa in montagna: Podistica Valle Varaita show a Gazzaniga

Domenica 5 giugno si sono ufficialmente accesi i riflettori sul Campionato Italiano Individuale di Corsa in Montagna, con la prima prova tricolore a Gazzaniga, su tracciato di salita e discesa. Nello splendido scenario verdeggiante del monte Poieto e delle Alpi Orobie, il Piemonte ha mostrato ancora una volta di essere grande protagonista della specialità, portando a casa tre vittorie e numerosi piazzamenti sul podio in tutte le categorie. Risultati che assumono ancora maggior prestigio visti gli imminenti Campionati Europei, in programma a luglio, per i quali l’appuntamento di ieri ha dato sicuramente indicazioni importanti al responsabile tecnico di settore, Paolo Germanetto, in vista delle convocazioni in azzurro.

Tre i successi individuali per gli atleti piemontesi, si diceva, due dei quali targati Podistica Valle Varaita: Elia Mattio, vincitore indiscusso della prova juniores maschile, con circa dodici secondi di vantaggio sul secondo classificato (Matteo Bardea dell’Atl. Valle Brembana), e Francesca Ghelfi nella prova assoluta femminile della quale è stata assoluta dominatrice, infliggendo quasi un minuto e mezzo di distacco a Sara Bottarelli (Free-Zone), seconda classificata. Ghelfi ha da subito scavato un gap incolmabile con le avversarie, che hanno battagliato alle sue spalle, alternandosi nelle posizioni di rincalzo, tranne nella discesa finale dove Bottarelli si è lasciata alle spalle Alessia Scaini (Atl. Saluzzo) che chiude al terzo posto, con soli sette secondi di ritardo.

“Nella prima gara di stagione è meglio non risparmiarsi e sapendo che dietro di me corrono i leoni, ho dato tutto da brava gazzella – ha commentato Francesca Ghelfi – e sono stata davvero entusiasta di ritrovare le atlete che mancavano da un po’ e soprattutto in un percorso variegato e con molta salita come questo”.

La terza medaglia d’oro piemontese va invece al collo di Axelle Vicari (Sisport) che si impone nella categoria juniores femminile con un minuto di vantaggio su Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e con Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita) a completare un podio tutto piemontese.

GLI ALTRI RISULTATI

Nella classifica assoluta femminile da segnalare ancora il sesto posto di Lucy Wambui Murigi (Atl. Saluzzo) che precede le compagne di club Nadia Re, nona, e Arianna Dentis, 15ma; a seguire, tra le prime trenta, 17ma Eufemia Magro (ASD Dragonero), 22ma Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Nella classifica juniores maschile, si ferma ai piedi del podio Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita), quarto classificato, seguito da Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia), settimo.Quarto posto nella classifica assoluta maschile per Martin Dematteis (Sportification), a tredici secondi dal bronzo di Alberto Vender, in una gara vissuta sulla battaglia tra Xavier Chevrier, vincitore, e Cesare Maestri, secondo classificato (tra loro undici secondi di distacco). Settimo posto per Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), che precede i compagni di club Marco Moletto, nono, e Lengen Lolkurraru 15mo; a seguire, 20mo Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita).