Il Gruppo "Le Nuvole" si riconferma Campione d'Italia di "Special cheer"

“I Campioni d’Italia siamo noi!”. Una frase che non tutti possono pronunciare, in un canto liberatorio pieno di felicità. E i Campioni d’Italia sono loro, i ragazzi dell’associazione sportiva gruppo "Le Nuvole” di Fossano, che ha confermato il titolo nazionale di “special cheer” della federazione FICEC, ed ottenuto il primo posto del “group stunt” della categoria special, nelle gare disputate a Verona.

E non finisce qui: dal 1 al 4 luglio la compagine disputerà i Campionati Europei in programma ad Atene, in Grecia.



Una vittoria che non è passata inosservata, sottolineata dalle congratulazioni via social di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che ha scritto: «Complimenti a ragazzi delle “Nuvole” che hanno riconquistato il titolo di Campioni d’Italia nella classifica Special dei Ficec Nationals. Una coreografia realizzata con esercizi di ginnastica e acrobatica che ha lasciato tutti senza fiato. Questa vittoria consentirà al gruppo piemontese di partecipare agli Europei in programma a luglio ad Atene, in Grecia. Bravi ragazzi! E avanti così!».

