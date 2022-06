Nel Monregalese domani scattano le Finali Nazionali Under 14 di volley Femminile. Il commento del presidente Fipav Piemonte Paolo Marangon e di Paolo Borello (VIDEO)

Poche ore di attesa e poi si parte! Domattina Mondovì e altri comuni limitrofi ospiteranno le Finali Nazionali Under 14 di pallavolo femminile. Un evento in programma dal 7 al 12 giugno, organizzato dalla Fipav Piemonte in collaborazione con Lpm Pallavolo Mondovì.

Un torneo dal grande prestigio per Mondovì e per tutto il monregalese. A sfidarsi sui 5 campi di gara saranno 28 formazioni provenienti da tutta Italia. Una occasione per vedere all'opera le promesse della pallavolo italiana, ma anche per mettere in vetrina le bellezze architettoniche e paesaggistiche della zona. Alla vigilia dell'evento abbiamo raccolto le impressioni del presidente Fipav Piemonte Paolo Marangon e del responsabile del comitato organizzativo locale Paolo Borello: