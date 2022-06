Racconigi Cycling Team: top ten di Elisa Roccato alla "Giornata Rosa" di Calci

Brillante piazzamento di Elisa Roccato nell'edizione 2022 del “Trofeo Valgraziosa”, abbinato al secondo “Trofeo Fanelli Bike”, al terzo “Memorial Alberto Cecconi” ed al primo “Memorial Davide Savino”.

La competizione, curata dalla regia organizzativa dell'A.S.D. Una Bici per Tutti e riservata alla categoria donne junior, è andata in scena sulle assolate strade toscane di Calci, in provincia di Pisa.

L'atleta vestita con la maglia del Racconigi Cycling Team, diretta in ammiraglia da Roberto De Filippo, ha colto la decima piazza nell'incertissima volata finale che ha deciso la competizione.

Le 91 atlete ai nastri di partenza si sono sfidate per 82 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito di 20,400 chilometri quasi completamente pianeggianti, ripetuto per quattro volte. I vari tentativi di fuga sono stati ben controllati dal gruppo, che si è presentato sul rettilineo d'arrivo a ranghi compatti. Nell'affollata volata finale, caratterizzata anche da una caduta all'ultima curva, l'atleta del team manager Claudio Vassallo è stata brava a cogliere un prezioso piazzamento in 'top ten'.

'Top ten' sfiorata anche dalla lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa, che ha chiuso le proprie fatiche al quindicesimo posto.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “TROFEO VALGRAZIOSA - TROFEO FANELLI BIKE - MEMORIAL CECCONI E SAVINO” A CALCI (PI):

1) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) Km 82 in 1h56'00'' alla media di 42,414 Km/h

2) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

3) Caudera Beatrice (Team Gauss - Fiorin)

4) Sacchi Chiara (Vo2 Team Pink)

5) Valtulini Elisa (CC Canturino 1902 ASD)

6) Cornale Caterina (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

7) Grassi Vittoria (Vo2 Team Pink)

8) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

9) Serena Giorgia (Team Lady Zuliani)

10) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team)