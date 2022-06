Volley giovanile: da domani Mondovì e il Monregalese ospitano le Finali Nazionali Under 14 di pallavolo femminile

Le giovani promesse della pallavolo femminile italiana da domani scenderanno in campo a Mondovì e nel Monregalese per le attese Finali Nazionali di volley femminile categoria Under 14. Sui campi di Mondovì (PalaManera e PalaItis), Roccaforte M.vì, Vicoforte e Villanova M.vì, si affronteranno le 28 migliori formazioni provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Un grande evento, organizzato da Fipav Piemonte e dalla Lpm Pallavolo Mondovì, che convoglierà tantissime persone su tutti i campi da gioco, ma anche nelle piazze dei comuni interessati, per una vetrina turistica di primordine. A beneficiarne anche le strutture ricettive della zona, che tornano a respirare dopo un lungo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia. Dal 7 al 12 giugno, dunque, l’occasione per ammirare le migliori squadre under 14 d’Italia. Di seguito le 28 formazioni che hanno staccato il pass per le finali:

Gada Volley Pescara 3 Abruzzo Neumarkt Volley Asd T. Alto Adige Asd Livinvolley Basilicata Ped. Specialist Calmalù Calabria Arzano Volley Campania Teodora Ravenna Emilia Romagna Andrelini S. Coop Emilia Romagna Chions Fiume Volley Friuli Ven. Giulia Volleyrò Casal de Pazzi Lazio Friends Roma Lazio Cogovalle Genova Liguria Pro Patria Milano Lombardia Busnago Volleyball Team Lombardia Asad Visette Volley Lombardia Pallavolo Collemarino Marche Termoli Pallavolo Molise In volley Carmagnola Piemonte Cuore di Mamma CutroSanCassiano Puglia Sarroch Pol Sardegna VolleyValley Funivia dell’Etna Sicilia Tecnocasa Palermo Sicilia Centro Tecnico Territoriale Toscana Pallavolo Scandicci Toscana Ata Trento Volley T. Alto Adige Marconi Volley Umbria Cogne Aosta Volley Valle d’Aosta Fusion Team Volley Veneto Us Torri Veneto

Per domani sono previste in tutto 16 gare, 4 per ogni campo interessato, con esclusione solo del Palazzetto di Roccaforte M.vì, che ospiterà le prime gare in programma giovedì 9 giugno. Sui campi di Mondovì (PalaManera e PalaItis), Vicoforte e Villanova M.vì le partite di domani sono fissate ai seguenti orari: 9, 10:30, 15:30 e 17. L'ingresso ai palazzetti per assistere alle gare è gratuito, con l'unico accorgimento di dover indossare la mascherina FFp2.