Volley maschile: Curti Saffirio Volley Savigliano U13 a testa alta nelle finali regionali

La Curti Saffirio Volley Savigliano U13 si conferma la miglior squadra della provincia alle finali regionali disputate giovedì 2 giugno al palazzetto dello sport di Savigliano.

La squadra saviglianese, inserita nel girone con Villanova Mondovì, Altiora Verbania, Sant'anna C, gioca ad alto livello e non si trovare impreparata nei finali di set, aggiudicandosi addirittura tre parziali al fotofinish per 15 - 14 che hanno garantito l'accesso alle semifinali.

Dopo tre partite giocate in crescendo, complice anche un po' il caldo, dopo essersi aggiudicato il primo set della semifinale con Parella, Savigliano si è sciolto come gelato al sole, conquistando comunque la possibilità di giocarsi un posto sul podio dove di fronte aveva il Sant' Anna Torino B squadra vincitrice del titolo provinciale di Torino.

Nulla da fare nella finalina dove i ragazzi di Savigliano, che dopo aver assaporato l'opportunità di giocare la finalissima, non hanno trovato le giuste motivazioni per affrontare al meglio questa gara.

Coach Bogliacini: "Abbiamo preparato al meglio questa giornata, dagli allenamenti, al mini ritiro di oggi, allo studio degli avversari, a mettere in risalto le nostre potenzialità e mascherare le difficoltà. Abbiamo avuto il valido aiuto di Dimitri Federico, palleggiatore della serie C e da inizio anno aiuto allenatore, e di Damiano Calcagno capitano della C in qualità di osservatore delle squadre avversarie. I ragazzi hanno fatto un percorso in crescendo, basta pensare che tre set su tre ci siamo trovati sul 14-14 e ci siamo aggiudicati il set, a inizio anno sul 14 pari con Cuneo abbiamo concluso con un errore qui oggi abbiamo giocato con la giusta determinazione. Dispiace dell'epilogo della semifinale, in vantaggio un set a zero non siamo stati in grado di adattarci ai cambiamenti fatti dal gioco avversario. Molto rammarico per la semifinale dove la testa dei ragazzi è rimasta alla partita precedente e di conseguenza non abbiamo giocato a pieno delle nostre possibilità. Se guardo il percorso della stagione e tutte le situazioni affrontate durante l'anno, sono orgoglioso di questi ragazzi e della loro disponibilità. Se guardo la giornata di oggi dopo tre vittorie consecutive in vantaggio un set a zero nella semifinale abbiamo perso lucidità e invece di aggredire ci siamo arresi. Sono sicuro che questo è solo l'inizio"

I protagonisti: Mina Nicolò, Fissolo Edoardo, Fea Fabrizio, La Corte Andrea, Negro Ferdinando, Ambrogio Alberto, Coraglia Gabriele.