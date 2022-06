I Marlene Kuntz in bici da Torino a Ostana con la Karma Clima Experience

Un nuovo capitolo narrativo di Karma Clima, il progetto dei Marlene Kuntz, partirà oggi, lunedì 6 giugno, dalla Mole Antonelliana di Torino alla volta di Ostana, a bordo di e-bike per 80 km di percorso, dalla pianura alla montagna, accompagnati da un coach e testimonial d’eccezione: Oliviero Alotto, ultra runner e biker con spiccata attenzione all’ambiente che i Marlene Kuntz hanno incontrato a Piozzo, nel corso della seconda residenza di Karma Clima.



I Marlene sono partiti oggi alle ore 10 dalla Mole Antonelliana di Torino, per arrivare a Stupinigi (10 km) intorno alle 11 e a Cavour (54 km) alle 13.30. Dopo la pausa ristoro, la ripartenza da Cavour è prevista per le 15. Arrivo a Barge (64 km) alle ore 15.30, a Paesana (72 km) alle ore 16.30, per tagliare il traguardo virtuale di Ostana (83 km) alle ore 18.30 circa e godersi il benvenuto alla Merenderia Alpina di Viso A Viso.



I Marlene si fermeranno a Ostana fino al 12 giugno (giorno in cui ripartiranno in bike per Torino), per una settimana intensa di appuntamenti ed eventi, tra cui il vernissage della mostra di Moira Franco dedicata ai Marlene, che permetterà di rivivere l’esperienza della prima residenza e che culminerà nel concerto dell’11 giugno in località San Nicolao (biglietti ancora disponibili qui: https://www.ticketone.it/event/marlene-kuntz-prati-di-san-nicolao-15323207/).



Iniziato lo scorso ottobre in residenza in tre comunità cuneesi (Viso a Viso a Ostana, il Birrificio Baladin di Piozzo e la borgata Paraloup nel comune di Rittana), Karma Clima è "una esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi ormai imprescindibili, come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo gli esseri umani verso un punto di non ritorno".



La Karma Clima Experience continuerà a Bergamo (NXT Station, 1° luglio), Peio (Skiarea Pejo, 3 luglio), Loano (Piazza Italia, 12 luglio), Milano (Magnolia, 20 luglio), Locorotondo (Nousfest, 30 luglio). In scaletta, il nuovo singolo “La fuga” insieme ad alcuni dei grandi successi dei Marlene Kuntz. (biglietti qui: bit.ly/MarleneKuntz-Tour).