Roaschia inaugura la sua prima panchina gigante

Su di una terrazza panoramica a 360°, dove nelle giornate limpide si possono vedere all'orizzonte le colline di Torino, per questo è stata denominata dal Municipio di Roaschia località ‘Mount Turin’ (sabato 11 giugno alle ore 16) verrà inaugurata la prima panchina gigante.



Il punto esatto dove è stata posizionata la Big Bench n. 217 di Chris Bangle si trova sulla dorsale monte Cologne’.



Per chi è interessato a raggiungere il sito a piedi, Il ritrovo è alle 14 in piazza San Dalmazzo. Si parte percorrendo un sentiero sterrato per raggiungere in una trentina di minuti tetto Gheina (970 m). Proseguendo poi lungo un percorso immerso nella natura verdeggiante alla volta di tetto Rive (1010 m). Ancora una quindicina di minuti su strada sterrata e si arriva alla panchina gigante.



È possibile fare ritorno dalla stesso sentiero di partenza oppure su strada asfaltata, in circa un’oretta. Il percorso presenta tratti umidi e scivolosi, si consigliano dunque scarpe adatte per la montagna (scarponi o scarpe da trekking e bastoncini). Fondamentale la borraccia.



La salita con (dislivello 320 metri) sarà perlopiu’ una passeggiata dedicata alla scoperta dei luoghi e del paesaggio circostante, con il tempo di fare fotografie e chiacchierate.