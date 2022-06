Possono i fiori produrre energia dal sole?

Smartflower è un’azienda attiva in America conosciuta per la produzione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili.

Il loro FLOWER, famoso in tutto il mondo, è un vero e proprio fiore composto da una struttura in metallo (il gambo, cuore del sistema elettronico) e petali in vetro ricoperti da celle fotovoltaiche del diametro di oltre 5 metri.

I 12 petali giganti azionati da motori a basso consumo al mattino si aprono e – come un girasole -inseguono il sole per l’intera giornata immettendo l’energia prodotta (circa 4000 Kw all’anno) nella rete aziendale.

Il Fiore ruota a poco a poco durante la giornata compiendo un movimento di circa 180° sul suo asse ottimizzando ogni 100 secondi l’inclinazione a favore del sole in modo da cogliere in ogni fase della giornata la migliore resa energetica.

L’energia viene impiegata nella ricarica delle auto elettriche aziendali e per alimentare gli impianti di trasformazione e contribuisce a soddisfare il fabbisogno energetico aziendale unito alla produzione di altri due impianti solari da circa 120 KwP di potenza complessivi.