Spazzamondo a Venasca: un grazie ai bambini che hanno partecipato

Ampia partecipazione a Venasca in occasione di Spazzamondo, l’iniziativa promossa da Fondazione CRC per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo che si è svolta sabato 4 giugno.

Coordinati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e accompagnati da genitori e nonni e alcuni insegnanti, una quarantina di bambini dall’asilo alle scuole medie hanno contribuito a rimuovere rifiuti dall’area industriale Ex Lavalle, dal nuovo parco giochi presso gli impianti sportivi, dal piazzale del Cimitero e dal viale adiacente. A tutti i partecipanti era stato consegnato un kit comprensivo di maglietta, cappellino, guanti e pinze per la raccolta. Era presente anche Valerio Anghilante, il piaschese che da un paio d’anni raccoglie con una bici-carrello i rifiuti lungo le strade della bassa valle Varaita: anche da parte sua è arrivato un contributo alle attività di pulizia, nella zona che dal concentrico raggiunge borgata Raffana.

L’iniziativa è stata introdotta dalla consigliera comunale Paola Ferrua, che ha ricordato la collaborazione dell’Istituto Comprensivo, dell’ASD Giubea e dell’ANA-Gruppo di Venasca, oltre al già citato Gruppo Comunale di Protezione Civile, per la buona riuscita dell’evento a livello locale. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti anche il Sindaco Silvano Dovetta, l’assessore Francesco Di Manso e il consigliere Adriano Monge Cuniglia, che ha anche il ruolo di responsabile della Protezione Civile locale.

«Venasca – precisa il Sindaco Silvano Dovetta – è già molto pulita, grazie al senso di responsabilità dei suoi abitanti: l’adesione a Spazzamondo è dunque da intendersi più che altro come una grande occasione per veicolare nei bambini e nei ragazzi questa responsabilità nei confronti del proprio paese e dei beni comuni. La partecipazione elevata di giovani e famiglie è un ottimo riscontro».

Spazzamondo è un evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica. Quella del 2022 era la seconda edizione dell’appuntamento.