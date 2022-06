Bollicine sposano il design per la giornata torinese del Consorzio Alta Langa

Grande partecipazione ed entusiasmo, a Torino, per le bollicine di Alta Langa Docg. Più di 1.200 operatori professionali si sono accreditati, dall’Italia e dall’estero (Francia, Inghilterra, Austria, Germania, Stati Uniti), per degustare le 115 cuvée che le 46 cantine associate al Consorzio Alta Langa hanno presentato ieri, lunedì 6 giugno, all’interno del Museo di Italdesign.

Questa quarta edizione della manifestazione, dopo quelle del Castello di Grinzane (primavera 2018 e primavera 2019) e quella di Palazzo Serbelloni a Milano (autunno 2019), è andata in scena tra modelli di auto futuristiche, contemporanee, parte dell’heritage di Italdesign.

La scelta del luogo non è casuale: durante l’evento infatti è stato presentato in anteprima assoluta “Terra”, il nuovo, iconico calice istituzionale nato proprio dalla collaborazione con Italdesign. Un calice che intende rappresentare il giusto connubio tra design e funzionalità, dove la forma valica i canoni estetici tradizionali di un calice da vino. La collaborazione tra Consorzio e Italdesign è iniziata dieci anni fa, nel 2012, quando fu presentato al pubblico il calice “Grande”, ideato in esclusiva per il Consorzio Alta Langa.

Un oggetto che esprime l’alto valore del savoir faire piemontese, come hanno rimarcato il presidente della Regione Alberto Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso intervenuti alla manifestazione.

La Prima dell’Alta Langa di Torino ha visto anche il debutto della nuova presidente del Consorzio, Mariacristina Castelletta: “È una gioia per me che la mia prima uscita pubblica come presidente di questo Consorzio coincida con un evento così importante e partecipato come La Prima dell’Alta Langa - ha dichiarato la presidente - e con la presentazione di questo straordinario calice, Terra. La nostra soddisfazione è grande e la risposta di Torino è stata magnifica”