Al castello di Rocca de' Baldi “Giardini di carta”, un dialogo su fiori e giardini

Il Comizio Agrario e la Compagnia del Giardino organizzano sabato 11 giugno alle ore 17 nel Castello di Rocca de’ Baldi il seminario “Giardini di carta” con Mimma Pallavicini.

Attilio Ianniello del Comizio Agrario e Barbara Sappa della Compagnia del Giardino dialogheranno con la nota giornalista Mimma Pallavicini su fiori, giardini e soprattutto sugli attuali sentieri dell’editoria “verde”.

L’evento è gratuito e si svolgerà all’ombra delle secolari piante del parco (in caso di maltempo al coperto).

«Il mio nome è Mimma Pallavicini, sono una giornalista specializzata, una cosiddetta “giornalista del verde”, da oltre 30 anni e ancora non so dove stiano i confini tra la professione e la passione per le piante, i fiori, i giardini, interpreti e partecipi della mia visione della vita» (da https://mimmapallavicini.wordpress.com/ ).

Info: Comizio Agrario, 0174 42114 (martedì, giovedì e sabato ore 9 - 12)

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com