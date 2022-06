Anche la Banda Musicale di Mondovì tra i 200 musicisti che hanno aperto gli Special Olympics di Torino

Si sono aperti ufficialmente domenica 5 giugno, i 37^ Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, allo stadio olimpico "Grande Torino".

Oltre 3000 mila atleti e 20 discipline sportive diverse per il più grande evento dedicato alle persone con disabilità intellettive mai realizzato.

Ad aprire i giochi una grande banda, composta di 203 musicisti, facenti parte dell'associazione Arbaga Piemonte, 17 i corpi bandistici presenti e tra di loro un'ottima rappresentanza dalla provincia di Cuneo con la Banda Musicale di Mondovì, la "Guido Vallauri" di Chiusa Pesio, la Banda Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo e la banda musicale Revellese, con Giacomo Spiller (responsabile di progetto), Susanna Camerlo (visual designer & instructor e drum Major), Dino Domatti, Filippo Arri, Danilo Rolando, Simone Bindini drum majors), Alessandro De Palma (percussion caption head e autore della cadenza).

L'esibizione è stata poi coronata chiudendo insieme alla cantante Arisa con "Imagine" la prima giornata dei giochi.

Una trasferta dalle grandi emozioni per la Banda Musicale di Mondovì che, attraverso la vice presidente Sara Canavese, spiega: "Per noi musici è stato stancante, due giorni intensi, poco tempo per provare tutti assieme, 200 persone che si trovano un giorno prima dell'evento a dover mettere su una coreografia non è facile, soprattutto se non l'hai mai fatto, ma l'organizzazione è stata eccezionale! Con così poco tempo non si poteva fare di più... Una volta entrati nello stadio però la fatica è stata ripagata, è stata un'emozione unica che meritava veramente vivere! E senza l'affiliazione all'Arbaga questo non sarebbe potuto succedere. Siamo tornati a casa stanchissimi, pieni di adrenalina, ma veramente contenti di aver potuto partecipare.

Si sono messi in gioco musici giovani, ma anche altri non più giovani ed è stato bello vedere le generazioni a confronto! Son contenta di aver potuto partecipare. Sono due giorni che porteremo nel cuore per le forti emozioni che abbiamo vissuto!". Qui vi proponiamo il primo brano che ha visto le bande protagoniste, pubblicato sulla pagine di Arbaga Piemonte

Per chi volesse rivedere la cerimonia di apertura è possibile trovarla in streaming su RaiPlay (clicca qui).