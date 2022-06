Bra, l’Unità Pastorale 50 invita alla “Giornata dell’amicizia italo-albanese”

L’Unità Pastorale 50 (Bra Bandito Sanfrè) invita alla “Giornata dell’amicizia italo-albanese”, che si terrà a Bra, in occasione della visita di don Vitor Potaj, sacerdote della diocesi di Lezhë.

Sabato 11 giugno, alle ore 16.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, si terrà un incontro di scambio e testimonianze sul tema: “La vita cristiana in Albania e in Italia”, diversità di culture e tradizioni, unità della fede; seguiranno confessioni e Santa Messa in lingua albanese.