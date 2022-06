Confindustria Cuneo propone un focus sull'attuale normativa antiCovid

Giovedì 9 giugno alle 11 è in programma un webinar con gli esperti di Confindustria Cuneo per fare il punto su protocolli aziendali, mascherine, rientro al lavoro e trasferte



Lo stato d’emergenza legato alla pandemia da coronavirus Sars-CoV-2 è terminato, ma non siamo ancora tornati alla piena normalità, nemmeno da un punto di vista normativo. Per questa ragione Confindustria Cuneo ha deciso di organizzare un webinar per giovedì 9 giugno alle 11 con l’intento di fornire alle proprie aziende associate un quadro esaustivo delle regole ancora in vigore, in particolar modo in ambiente lavorativo.



Gli interventi degli esperti di Confindustria Cuneo cercheranno di risolvere dubbi in merito, tra le altre cose, alla validità o meno del protocollo condiviso, all’obbligatorietà dell’uso in mascherina, al rientro in servizio di chi è stato sospeso e alle regole in merito alle trasferte all’estero. Al webinar, dal titolo: "Normativa anticovid: facciamo il punto su protocolli aziendali, mascherine, rientro al lavoro e trasferte" interverranno: Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza e Ambiente, Giacomo Bordone, responsabile Area Lavoro e Welfare e Bianca Revello, responsabile Servizio Internazionalizzazione.



Per iscriversi: www.confindustraicuneo.it/calendario