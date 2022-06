Mondovì al voto, Angela Boetti capolista Ideali in Comune: "La città deve ripartire dal commercio" [VIDEO]

Nuove energie per il settore commerciale di Mondovì, cuore pulsante della città, grazie alle tante persone che, con professionalità vi lavorano.

In vista delle prossime amministrative del 12 giugno, la squadra "Ideali in comune" a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso, presenta le iniziative pensate per il commercio: sgravi fiscali, dialogo diretto e continuo con i commercianti, attraverso l'assessorato competente e rilancio degli eventi culturali per promuovere il territorio, le sue peculiarità, anche a livello turistico.

A spiegarlo con energia e passione è Angela Boetti, capolista di "Ideali in Comune": "La nostra squadra è composta da donne e uomini che si sono messi in gioco per migliorare non solo l'aspetto estetico, ma anche quello umano della nostra città e questo parte anche dal commercio, composto da persone capaci e competenti che, in questo momento, si trovano in difficoltà. Con l'avvento dell'e-commerce molti si sentono abbandonati, inoltre a Mondovì, a differenza di altre città della provincia, abbiamo assistito a una desertificazione tra gli esercizi commerciali. La nostra commissione commercio, dopo aver svolto una piccola indagine di approfondimento, ha individuato i punti da cui ripartire: un piano di incentivi 2022-27 con l'aiuto di una fondazione che sostenga la distribuzione di incentivi in 5 anni, aiutando passo dopo passo chi vuole aprire un nuovo locale, seguendolo nelle pratiche fino alla gestione. Crediamo inoltre che una manovra così sia indispensabile anche come volano per incentivare il turismo e per calendarizzare poi eventi, concerti, prime teatrali e manifestazioni che, negli ultimi anni, hanno perso appeal. Non è un'impresa impossibile ma riteniamo che ci voglia un assessorato al commercio che si interfacci continuamente e collabori con i rappresentanti del settore".

51 anni, sposato e papà di due figli, Rosso, ha alle spalle l'esperienza amministrativa come assessore ai lavori pubblici, maturata nella giunta Viglione come assessore ai lavori pubblici, ed è sostenuto nella sua corsa al municipio da 7 liste: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e UDC.