Monforte d'Alba: Gianluigi Buffon è stato ospite alla festa dei Barolo Boys

Gianluigi Buffon, un giocatore schietto in campo e fuori, un uomo umile, sincero, che si è raccontato domenica scorsa alla festa dei Barolo Boys a Monforte d’Alba. Il gradito ospite è stato intervistato dal famoso giornalista Gigi Garanzini. Un’ora di chiacchierata come tra amici, a ripercorrere la sua vita sportiva, dagli esordi da quasi diciottenne al Parma fino alla consacrazione con la Juventus, per poi passare tramite la parentesi al PSG, il ritorno alla Torino bianconera, ed all’attuale avventura nella sua Parma, dove tutto ha avuto inizio.

L’attento pubblico ha potuto apprezzare la chiarezza e la sincerità prima di tutto di un uomo che ha portato all’auditorium Horszowski la sua esperienza, in un mix di sport e vita privata.

Alcune curiosità: a Buffon piace bere, poco ma bene, ed a Monforte d’Alba ha potuto degustare eccellenze nel bicchiere, piace scommettere in una visione del futuro che lo fa sognare, piace parlare, come si è visto dall’intervista.

Al termine dell’incontro il sindaco Livio Genesio ha regalato all’ex portiere della Juventus e della Nazionale una maglia dei Barolo Boys.

La maglia è anche stata donata al giornalista Gigi Garanzini, in ricordo della moglie Maria Bianucci, anche lei giornalista e vignaiola, amante di Monforte d’Alba dove con il marito aveva fondato la cantina Bricco Giubellini, scomparsa lo scorso febbraio all’età di 67 anni.