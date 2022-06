Guarene, l’asilo di Vaccheria perderà una sezione? Lo sconcerto dei genitori

Impegnarsi mesi per scongiurare il dimezzamento di un servizio fondamentale come quello scolastico, per poi trovarsi con un pugno di mosche in mano. E’ la situazione descritta nella lettera con la quale 42 genitori denunciano una situazione a loro dire paradossale, iniziata a gennaio 2022 e conclusasi in questi primi giorni di giugno.

Al centro del problema il numero di iscritti presso la scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II” di Vaccheria, che dal prossimo anno scolastico non avrà più una seconda sezione, nonostante il numero sufficiente di bambini iscritti per crearla. Un vizio di forma, una decisione già presa dall’Ufficio Scolastico Regionale a gennaio scorso? A questa domanda i genitori rispondono con l’appello contenuto nello scritto, nella speranza che la frazione di Guarene possa continuare a fruire di un servizio fondamentale per il futuro della comunità.

“Gennaio 2022, al limite del temine delle iscrizioni per l’A.S. 2022/2023, viene comunicato in consiglio di Istituto alla nostra rappresentante, che la scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II” di Vaccheria, grande e viva frazione del Comune di Guarene, avrebbe perso una delle due sezioni, causa un numero insufficiente di nuove iscrizioni. Per raggiungere il numero necessario a formare nuovamente le due sezioni mancavano veramente pochi bambini.

Le rappresentati di Noi genitori si sono subito attivate per capire cosa di poteva fare, per non andare a diminuire un servizio molto importante per la Ns. comunità, interpellando oltre al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro, di cui facciamo parte, anche il Sindaco e l’assessore alla Cultura e alle Politiche scolastiche del nostro Comune di Guarene;

Da tutte le persone competenti in materia e che conoscono le dinamiche e norme che vigilano sul sistema scolastico, viene risposto che la sezione si sarebbe potuta ancora salvare se entro il mese di giugno si fosse raggiunto il numero sufficiente di bambini; in aggiunta il Comune comunica di avere in progetto il rifacimento del polo scolastico comunale in Vaccheria, che avrebbe aggiunto punti a Ns. favore e per aiutarci avrebbe comunicato il progetto all’Ufficio Scolastico Regionale.

Vaccheria è luogo di arrivi e trasferimenti per motivi lavorativi, vista la vicinanza alla Città di Alba e alla presenza di tutti i servizi essenziali; sono presenti sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola Primaria che portano grande valore ai servizi offerti e questo fa sì che ci siano frequentazioni scolastiche anche da paesi limitrofi, per la comodità di passaggio e come prevedibile andando a visualizzare lo storico delle iscrizioni, in questi mesi arrivano diverse nuove iscrizioni, arrivando a 36 bambini iscritti, numero sufficiente a formare entrambe le sezioni.

A questo punto le rappresentanti si sentono rincuorate ma per maggiore sicurezza scrivono direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale, per avere la conferma che entrambe le sezioni verranno mantenute.

Ma ecco l’amara notizia…viene risposto in modo molto freddo che la decisione era stata presa mesi fa e che non sarebbe cambiata e che, cito testualmente “spiace vedere famiglie deluse a causa del fatto che ignorano la normativa e la tempistica che necessariamente regola la formazione degli organici della scuola…”

Sicuramente noi genitori non siamo competenti in materia e non conosciamo tutte le norme e con la nostra protesta non vogliamo eluderle ma ci siamo appellati e rivolti a persone che conoscono tutte le procedure e le tempistiche, perché è il loro mestiere, che ci hanno risposto che la decisione sarebbe stata definitiva a giugno e ci sentiamo presi in giro!

Questa decisione ci reca danno perché dopo aver scelto di iscrivere i nostri figli alla Scuola dell’Infanzia di Vaccheria ci vediamo costretti a trovare altre soluzioni, oltretutto, a chi ha effettuato l’iscrizione dopo il temine, non è stato minimamente accennato, in fase di iscrizione, della possibilità di chiusura di una sezione e quindi al probabile dirottamento delle iscrizioni in altra struttura dell’Istituto comprensivo, come Guarene capoluogo o Mussotto e a probabili liste d’attesa.

Ma allo stesso tempo reca danno all’Istituto scolastico, anche alla stessa scuola primaria adiacente a quella dell’infanzia, e al Comune, perché sicuramente per alcuni può essere scomodo in termini logistici, dover salire e trovare parcheggio a Guarene o dover deviare a Mussotto, interessata da un elevato traffico.

Abbiamo la chiara impressione che in tutti questi mesi ci abbiano voluto tenere “buoni” illudendoci che si poteva fare qualcosa quando invece la decisione era ormai presa e che nessuno con il potere di intervenire concretamente lo abbia fatto veramente ma solo a parole, quasi a volerci consolare, ancor di più quando ci sentiamo chiedere con stupore come abbiamo fatto a trovare tutti questi bambini, come se ci fossimo messi ad andare a bussare alla porte delle famiglie, raccontandogli chissà che, ma questo non è nel nostro stile.

I bambini sono arrivati perché come già detto, Vaccheria è paese comodo a molti, ma anche perché la nostra Scuola dell’Infanzia funziona con un metodo di insegnamento non tradizionale, ricercato dai genitori, che a volte dopo esperienze in altri asili decidono di traferirli nella nostra scuola dell’infanzia.

Vaccheria è da sempre un po’ “messa da parte” a partire dalle piccole cose come “dimenticarsi” di comunicare iniziative comunali per le manifestazioni come il Giro d’Italia dello scorso anno o il più recente Raduno degli Alpini del Roero, dove sono stati fatti disegni da parte di tutti i bambini delle scuole del territorio, tranne che dai bambini dell’Infanzia di Vaccheria, perché nessuno ha comunicato alle insegnanti l’iniziativa, sono piccole cose ma ci fanno sentire sempre un po’ messi da parte.

Questa lettera vuole essere una ferma presa di posizione da parte di noi genitori che chiediamo il mantenimento delle due sezioni per la Scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II”, chiedendo a chi è in potere di intervenire di farlo!”.

Lettera firmata dai 42 genitori