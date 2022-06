Sulla torre di Barbaresco l’ultima seduta del Consiglio provinciale itinerante guidato da Federico Borgna

Lunedì 6 giugno la torre di Barbaresco ha ospitato l’ultimo Consiglio provinciale itinerante del presidente uscente Federico Borgna. Ad accogliere gli amministratori provinciali all’interno dell’antica torre, simbolo e orgoglio del paese produttore dell’omonimo vino, il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi, col vice Alberto Bianco, l’assessore Franco Boido e il consigliere Gabriele Boffa.



L’incontro programmato ha previsto un proficuo confronto sulle problematiche del territorio, ma soprattutto un ultimo saluto di ringraziamento per quanto è stato svolto in questi anni.



“Il lungo percorso amministrativo affrontato in tutti questi anni – ha detto Borgna - sia come sindaco che come presidente della Provincia è stata un’esperienza impegnativa, ma sicuramente fantastica come lo è stato il rapporto con i 247 Comuni guidati da persone perbene. Ringrazio di cuore tutti i consiglieri che hanno accompagnato il mio percorso e Mario Riu che oggi purtroppo non è più con noi”.





“Sono un appassionato di politica e della gente – ha proseguito il vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti –. Poter fare qualcosa per il territorio, legato al ruolo che mi compete, è la cosa mi rende il più felice del mondo. Dedico a questo la stessa cura e dedizione come se fosse casa mia. La recepisco come una missione. Sono in una squadra in cui convivono persone validissime e da loro ho imparato tanto, soprattutto a saper ascoltare. Il presidente della Regione Alberto Cirio un giorno mi disse quanto fosse importante ascoltare tutti e poi decidere. Borgna ha una levatura altissima e amministrare una Provincia è una forte responsabilità, non facile. Farò di tutto per emularlo e sarò sempre disponibile all’ascolto delle persone. Rivolgo un sentito grazie al sindaco di Barbaresco Mario Zoppi appassionato del territorio di cui è innamorato. Orgoglioso di essere un langhetto, fin dalle 6 del mattino è già in piedi, presente e attivo e impegnato nel mantenere in ordine e accogliente il suo Comune”.



“Vorrei ringraziare Federico Borgna per il lavoro svolto fino ad oggi – ha concluso Zoppi – per il suo operato e perché in questi anni la Provincia, nonostante le tante difficoltà, ha saputo guardare e ascoltare con lungimiranza le esigenze del territorio cuneese”.



In chiusura della serata il padrone di casa ha donato a tutti i presenti una copia del volume fotografico “I volti di Barbaresco”, di Max Rella, e a Federico Borgna ha consegnato una bottiglia di Barbaresco facente parte della collezione dedicata ai piccoli barbareschiesi. Annualmente, in occasione del compimento dei tre anni (tempo che serve al Barbaresco per maturare) ai piccoli vengono regalate 12 bottiglie del prezioso nettare con etichetta personalizzata realizzata da un artista.