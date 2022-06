Tori in fuga nelle campagne di Fossano. Autorità raccomandano prudenza a chi transitasse nella zona del cimitero

Stava trasportando un carico di bovini il mezzo pesante che intorno alle 7,30 di questa mattina, martedì 7 giugno, si è ribaltato in via Marene a Fossano, a poca distanza dal cimitero della città degli Acaja.



Con l’incidente alcuni tori di grossa taglia si sono dileguati nelle campagne circostanti. I proprietari dell’allevamento dal quale il mezzo era partito si stanno tuttora adoperando per recuperarli.



Sul posto è tuttora presente la Polizia Locale fossanese, che in via precauzionale consiglia prudenza a quanti, soprattutto se a piedi o in bicicletta, dovessero trovarsi a transitare nella zona di via Marene, via Santa Lucia e della tangenziale.