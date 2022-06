Trent'anni di cooperazione sociale raccontati in una mostra fotografica itinerante a Cuneo [VIDEO]

Una storia trentennale che guarda al futuro e si racconta con una mostra fotografica itinerante.

E' stata inaugurata ufficialmente ieri, lunedì 6 giugno, nei locali dell'Università degli Studi - Facoltà di Agraria a Cuneo, l'esposizione curata da Confcooperative e Legacoop Piemonte, organizzata in occasione dei trent'anni dalla legge 381/91 che disciplina le cooperative sociali.

La presentazione della mostra, al termine dell'incontro sull'indagine annuale, relativa al 2021, dedicata al clima di fiducia delle Cooperative in Granda ( leggi qui ), è stata occasione per riflettere sul futuro delle cooperative e sulle nuove sfide che attendono il settore.

"In Granda abbiamo la presenza dì circa 100 cooperative sociali, per un totale dì circa 5 mila persone – ha detto il presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandro Durando -. Sono una parte strutturale del nostro welfare che oggi mostra aspetti innovativi, con finalità collettive e sociali, dando un enorme contributo al terzo settore. Sono trent'anni di storia e presenza sul territorio, la sfida ora è rafforzare la presenza con stretta collaborazione tra pubblico e privato. Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è che non si può uscire da soli dai problemi, in quest'ottica, la cooperazione è la chiave per ripartire".