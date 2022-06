Un guasto nel sistema informatico che gestisce i flussi rischia di far fallire la raccolta di frutta in Granda e in tutta Italia

Il settore agricolo rischia il tracollo per colpa di un sistema informatico che da mesi è in tilt.

È questa l’assurda realtà del dietro le quinte della programmazione dei flussi di lavoratori stranieri non comunitari che in questo periodo vengono assunti nel settore agricolo per la raccolta della frutta.

“Siamo davvero al paradosso” spiega Paolo Quaranta, imprenditore agricolo e responsabile di zona della Coldiretti, titolare insieme al fratello Claudio di un’azienda alle porte di Cuneo che coltiva mele, susine e pesche, in parte anche in maniera biologica, per una raccolta annua intorno ai 25mila quintali di frutta.

“A febbraio abbiamo inoltrato la domanda per avere una dozzina di persone e adesso, a metà giugno, non sono ancora arrivati. Non posso certo dire alle mie pesche di aspettare a maturare perché non posso raccoglierle - spiega scorato Paolo Quaranta -. È una buona annata, nonostante la poca pioggia, eppure rischiamo di lasciar marcire la frutta sugli alberi o di farla cadere a terra e bloccare così il mercato. Con il rischio di trovare nei negozi solo merce estera e ad un prezzo altissimo”.

A subire i primi effetti negativi sono le aziende dei piccoli frutti - dei quali la provincia Granda è la prima provincia produttrice in Italia -. Molti imprenditori lasciano marcire i frutti, con un danno economico altissimo che si ripercuote anche sul consumatore che pagherà a caro prezzo i pochi mirtilli, lamponi, gelso e more che si trovano sui bancali.

“Esasperati - prosegue Paolo Quaranta - tempo fa abbiamo chiesto un incontro in prefettura, per capire cosa stava accadendo e lì abbiamo scoperto che la piattaforma informatica che gestisce i flussi ha un problema tecnico. In poche parole non funziona da mesi. Possibile, mi chiedo, che in tutta Italia non ci sia un esperto che riesca a farla ripartire? O qualcuno nei vari uffici competenti, da quello del ministero dell’Agricoltura a quello degli Interni, che trovi una soluzione? Le aziende agricole rischiano di fallire per un sistema informatico che non funziona. Assurdo”.

Un problema, quello dei flussi bloccati, che riguarda anche il settore turistico che non ha più la possibilità di avere stagionali che arrivano da Paesi non comunitari.

“Il settore agricolo ha una valenza fondamentale nell’economia del nostro Paese e per la nostra stessa sopravvivenza - conclude Paolo Quaranta -. Lo abbiamo capito in questi anni terribili, tra pandemia e guerra, eppure spesso i problemi più grandi che affliggono il comparto, arrivano proprio da chi dovrebbe tutelarci, tra burocrazia, leggi inadeguate, margini di guadagno bassi per i produttori. E adesso anche un programma informatico che non funziona e che se anche venisse ripristinato in questi giorni non basterebbe per avere in tempo la manodopera per raccogliere in tempo gran parte dei nostri raccolti. Perché la mia pesca è matura e non ne vuole sapere di aspettare ancora”.