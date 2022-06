Variante Est di Alba, offerte di gara per i vari livelli di progettazione dell’opera stradale

Passi avanti per la variante Est della città di Alba per il collegamento tra la strada regionale per Cortemilia-Savona e la tangenziale Asti-Cuneo-Torino. La Provincia, come ente aggiudicatore, ha pubblicato il bando della gara telematica sul sito www.provincia.cuneo.it. Scade mercoledì 13 luglio alle ore 12 il termine entro il quale presentare le offerte di gara con procedura aperta per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per un costo totale di€ 2.012.020 euro.

Per poter accedere alla procedura di gara gli operatori economici devono registrarsi accedendo al piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo al link: https://appalti.provincia.cuneo.it, ove è consultabile il manuale d’uso dalla sezione Informazioni. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte verranno esaminate a partire dalle ore 9 del 14 luglio 2022 secondo le modalità definite dalle norme di partecipazione.

La documentazione di gara è scaricabile nella sezione del portale appalti della Provincia di Cuneo all’indirizzo https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione Gare e procedure in corso ricercando la gara in interesse. Gli elaborati di progetto e la documentazione tecnica sono scaricabili al link: https://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=119627&preview=true tramite l’inserimento della seguente password: pfte.variante.est.alba. L’esito provvisorio e l’esito definitivo della gara sarà consultabile nella sezione del portale appalti nella sezione Avvisi di aggiudicazione, esiti ed affidamenti ricercando la gara in interesse.