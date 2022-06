Calcio: l'ex Cuneo Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese

La sua avventura a Cuneo durò appena sei mesi, dalla prossima stagione si cimenterà con la Serie A.

Andrea Sottil, allenatore torinese (nato a Venaria Reale) classe '74, è il nuovo tecnico dell'Udinese. Lo ha ufficializzato la società friulana attraverso i suoi canali di comunicazione.

Sottil allenò i biancorossi dell' AC Cuneo 1905, senza particolare fortuna, nella stagione 2013\14, in quella che era la Seconda Divisione di Lega Pro.

Dopo un buon inizio la squadra perse colpi fino alla decisione della società di esonerare il mister, all'indomani della sconfitta casalinga con la Torres.

Un'esperienza poco felice che non ne ha pregiudicato la carriera visto che Sottil ha poi allenato in piazze di grande prestigio come Livorno, Catania (in Serie C), Pescara, Ascoli (Serie B) fino al grande salto in massima serie.