Abbattuti e danneggiati numerosi alberi al parco Francotto di Busca, il sindaco: "Troveremo i colpevoli"

Tra febbraio e maggio scorsi ripetuti episodi di veri e propri atti vandalici hanno provocato gravi danni al bosco di un versante intero della collina del parco Francotto, quello che si affaccia su via Ernesto Francotto.

Alcune decine di alberi ad alto fusto sono stati in parte abbattuti e in parte gravemente danneggiati. Per mettere in sicurezza la zona, il Comune ha dovuto chiudere l’accesso al parco e provvedere alla pulizia e all’abbattimento degli alberi irrimediabilmente rovinati. A lavori finiti, in settimana l’accesso sarà riaperto.