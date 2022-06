Bra, secondo furto in quindici giorni al Chioschetto: rubate stecche di sigarette per 7mila euro

"Siamo sconvolti dall’accaduto: due furti in quindici giorni è abbastanza pesante per noi". La titolare del bar-tabaccheria 'Il Chioschetto' in via Don Orione a Bra esprime così tutta l’amarezza e l’indignazione per il recente accaduto. Nella notte tra domenica e lunedì scorso, tre ladri, con il volto camuffato da un passamontagna e da guanti, si sono introdotti furtivamente nel locale per rubare decine di stecche di sigarette.



"Sono entrati dalla porta del retro scardinandola con un flessibile e togliendo un pannello sotto la seconda porta", spiega la titolare al nostro giornale.



L’ammontare del danno ammonta a circa 7mila euro e purtroppo non si tratta dell’unico subito negli ultimi tempi da Il Chioschetto. Una quindicina di giorni fa gli stessi ladri avevano già preso di mira l’esercizio portando via, in quest’occasione, tagliandi del "Gratta&Vinci", appena prelevati dal Monopolio.