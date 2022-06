Entrano con l'inganno in casa di un'anziana e la derubano: è successo a Cuneo

Stamattina 7 giugno, a Cuneo, in via Bongioanni, nell'area dei palazzi finanziari, una signora anziana è stata truffata da una coppia, un uomo e una donna, di circa 40 anni.

I due, stando alla denuncia presentata ai carabinieri e al racconto della signora, si sarebbero introdotti in casa sua con l'inganno, rubandole dei monili in oro e dei soldi.

I due avrebbero aspettato che la donna rientrasse dopo aver fatto la spesa e, avvicinandola con tono garbato, avrebbero detto di essere stati mandati dalla figlia di lei per vedere le piastrelle di case e prendere spunto per la propria abitazione, in fase di ristrutturazione lì in zona. Avrebbero anche finto di chiamare la figlia, rivolgendosi a lei chiamandola per nome.

"Sapevano il mio nome. Il che sta a significare che stavano preparando il colpo da un po'", evidenzia proprio la figlia, "usata" per la truffa. "Hanno approfittato della gentilezza e della buona fede di mia mamma, utilizzando una scusa credibile. Voglio segnalare l'episodio per allertare le persone, in particolare quelle più anziane. Se qualcuno dovesse avvicinarli usando il nome di un parente, che facciano una verifica con una telefonata. Mia mamma non recupererà più i suoi averi, ma almeno spero di poter essere d'aiuto a qualcuno, perché possa tutelarsi e non cadere nell'inganno di questi infami che colpiscono le persone più deboli".