Il mondo vitivinicolo canalese dà l’ultimo saluto allo storico produttore Filippo Gallino

La cantina, con i vigneti oggi di proprietà che si estendono per circa quindici ettari, nel 1972 fu tra le prime aziende a rilanciare il Roero Arneis da tempo dimenticato, e nel 1994 Filippo Gallino, insieme all’amico Matteo Correggia, iniziò la produzione dei vini superiori, provenienti da un accurato diradamento delle uve e un sapiente invecchiamento in piccole botti di rovere.

Cordoglio nel mondo vinicolo del territorio canalese per la scomparsa di Filippo Gallino , 83 anni. Storico produttore della cantina omonima, conosciuta e pluripremiata, era un riferimento per tutti produttori della zona.

Persona di carattere mite e molto impegnata nel lavoro che amava, dal lavoro in vigna a quello in cantina, Filippo Gallino ha saputo dare attenzioni anche alla sua comunità. Per molti anni è stato presidente della sezione canalese di Coldiretti, oltre ad aver fornito il suo contributo in attività legate al Consorzio strade e al volontariato nelle attività della Parrocchia.