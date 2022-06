La criosauna a Bordighera: il segreto di Cristiano Ronaldo per un fisico perfetto

È la pratica moderna scelta dagli sportivi per rigenerare il proprio corpo. Stiamo parlando della CRIOSAUNA, che viene utilizzata per il trattamento di situazioni derivanti da attività sportiva e per il miglioramento dell’efficienza fisica finalizzata al raggiungimento di migliori prestazioni negli sport professionistici e non.

Ed è così efficace da essere ormai parte integrante del programma di preparazione atletica di tantissime squadre professionistiche degli sport più disparati. Aiuta ad ottimizzare i carichi di lavoro in allenamento e a recuperare più velocemente dalla fatica muscolare e mentale; inoltre, è riscontrabile come aiuti a risolvere problemi di natura fisica legati all’attività sportiva: botte, contusioni e affaticamenti.

Non è finita qui: il trattamento con criosauna infatti risulta essere efficace anche nella rigenerazione biologica, facendo aumentare la circolazione sanguigna; durante il trattamento quindi, gli effetti sono davvero molteplici:

Si passa dalla riduzione del processo di invecchiamento, alla regolazione del metabolismo (con conseguente dimagrimento e lotta all’obesità e alla cellulite), dall’apporto di ossigeno che influenza positivamente il sistema nervoso (riducendo stress e stanchezza), fino all miglioramento della pelle.

Ecco perché il trattamento è raccomandato a tutti, non solo a chi ha bisogno di rigenerare il proprio corpo dalle fatiche dello sport, ma anche a persone in buona salute che vogliono migliorare il proprio umore, la propria condizione fisica e il proprio aspetto.

E se i benefici della criosauna sono evidenti e ben spiegati, è anche evidente come sia l’azienda CRYOMED ad essere una delle aziende leader in questo settore, con la costante ricerca di sistema ad alta tecnologia. La loro innovazione sta nel trattamento con criosauna “Total Body”, con un sistema che permette attraverso una cabina refrigerata di raggiungere temperature che vanno da - 110 a - 190°C.

È questa l’azienda scelta da Cristiano Ronaldo (che ne ha una in casa), dall’imprenditore Gianluca Vacchi fino a squadre di calcio come Juventus, Roma e Lazio. Ed è questa l’azienda che ha installato proprio a Bordighera, presso la GALLO ACADEMY , una criosauna Cryomed PRO.

Lo studio, sito in Via Verrando 21, si è già fatto riconoscere per l’innovazione nel campo del training e del Wellness, e grazie a questo servizio innovativo e incredibilmente performante, punta a garantire a tutti i suoi clienti il massimo della Wellness Experience.