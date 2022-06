Cicloturisti da tutta Italia tra le colline Unesco di Langhe, Roero e Monferrato

Non mancheranno visite a Musei, degustazioni in Cantina, percorsi nei tipici Infernot e nei caratteristici centri storici; si incontreranno anche rappresentanti delle istituzioni locali e sarà dunque un'opportunità per enti, associazioni e privati di valorizzare e promuovere a livello nazionale il territorio.

Cinque giorni di viaggio in bicicletta, con la possibilità di partecipare anche solo per il week-end, e scegliendo tra due diverse tipologie di percorso: cicloturismo, prevalentemente su asfalto, e gravel/mtb con parecchi tratti su sterrato.



Si attraverseranno paesaggi unici, in una modalità che ne garantisce una esperienza profonda; occasione per fruire delle sue bellezze, delle sue eccellenze enogastronomiche, e per visitare alcuni luoghi che ne caratterizzano la storia e l'identità. Come sfondo, la possibilità di ritrovarsi insieme tra persone che condividono passioni e valori.



Il ritrovo sarà a Torino il 15 giugno per il Prologo con visita alla Città con percorso che include il Motovelodromo Fausto Coppi e la pista sui tetti del Lingotto, luogo dove un tempo testavano le Fiat 500.