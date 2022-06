Nella chiesa di San Giuseppe, ad Alba, arriva il Teatro dei Pellegrini

Venerdì 10, 17 e 24 giugno 2022 la chiesa di San Giuseppe ad Alba si trasformerà nuovamente in palcoscenico per il Teatro dei Pellegrini . Sono previste due repliche, alle ore 19.00 e alle ore 21.00 (durata circa un’ora).

Il Priore , l' Archivista pellegrino , il Capomastro , l' Artista , il Vescovo , il Pellegrino Tesoriere. .. vi aspettano, celati dietro le Maschere di Arlecchino , del Dottore , di Pantalone ... e non mancherà l' Innamorato !

L'attività fa parte del progetto La via dei Pellegrini. Tra Teatro, antichi cammini di fede e nuovi trekking, con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio dell'Associazione per il patrimonio UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. E' volta a valorizzare la chiesa di San Giuseppe ad Alba, ora sede del centro culturale San Giuseppe, dopo il recupero dell'edificio ad opera di Proteggere insieme, la protezione civile dei beni culturali.

La chiesa di San Giuseppe si trova ad Alba, in piazzetta Giovanni Paolo II, angolo via Cerrato 6 (isola pedonale, parcheggi più vicini in piazza Marconi e piazza Cagnasso).